Как устроено тестирование на COVID-19

Почему важно тестировать людей и как работают разные системы тестирования, рассказывают специалисты «КЛИНИКА ЭКСПЕРТ ТУЛА».

Почему вы решили проводить тестирование на коронавирус?

В первую очередь нами двигало желание включиться в процесс диагностики коронавирусной инфекции в Тульской области, потому что мы понимаем: есть очень большая потребность в наращивании диагностических мощностей. Государственные лаборатории в Туле работают сейчас в очень напряженном режиме. Специалисты там в основном занимаются тестированием людей с подозрением на коронавирус: тех, кто контактировал с больными, людей с отягощенным анамнезом.

В отличие от них, мы также обследуем клинически здоровых людей, то есть тех, которые формально не относятся ни к какой группе риска. То есть мы обследуем людей, которые безо всяких показаний добровольно решили сдать анализ.

Выявляя даже единичные случаи коронавируса у здоровых людей, которые являются носителями инфекции, мы сможем затормозить или приостановить распространение заболевания.

Таким образом, тестирование клинически здоровых людей — чрезвычайно важная и медицинская, и социальная задача. Это важно и для организаций, которые сохранили свою работу в условиях пандемии и занимаются доставкой товаров, предоставляют услуги такси, ведут продажи в магазинах. Доверие к таким организациям, сотрудники которых прошли обследование на коронавирус, будет, безусловно, выше.

Кроме того, есть еще несколько аспектов, в том числе очень важный психологический. Человек, который чувствует себя здоровым, тем не менее может переживать и беспокоиться, не заразился ли он случайно. Значит, возможность сдать тест по желанию — вопрос спокойствия для большого количества людей, и в конечном итоге это может влиять на настроения в обществе в целом.

Как проводится тестирование на COVID-19?

Для максимального удобства и безопасности пациентов организован забор анализов на COVID-19 на дому и с выездом на предприятия. По запросу мы проводим тестирование как на крупных фирмах, так и в небольших организациях, численностью от 10 человек. При выезде на дом исключается контакт с потенциальными носителями вируса, поэтому такой вариант особенно рекомендуется для тех, кто продолжает соблюдать режим самоизоляции. Наши специалисты выезжают, соблюдая все меры безопасности и меняют одноразовые комплекты после каждого выезда. Сама процедура забора анализов проходит быстро и безболезненно. Для определения РНК коронавируса COVID-19 по технологии ПЦР используется мазок из ротоглотки. Медицинская сестра производит забор мазка в специальную тару, упаковывает герметично пробирку с биоматериалом и помещает в герметичный контейнер. Перед забором анализа необходимо предъявить паспорт, подписать пакет документов на оказание медицинской услуги.

Если при вызове на дом, на адресе сдают анализ несколько человек, то стоимость выезда оплачивается 1 раз, а стоимость забора и анализа – за каждого человека отдельно.

Как проводится тестирование на антитела?

Также запущено альтернативное комплексное тестирование на антитела IgM и IgG к COVID-19. Это тест, определяющий наличие специфических иммуноглобулинов M и G в крови. Если результат исследования на IgM – положительный, а на IgG – отрицательный, можно говорить о ранней стадии инфекционного процесса. Если же IgG – положительный, а IgM – отрицательный, можно говорить о недавно перенесенной или текущей сейчас инфекции. В последнем случае мы рекомендуем повторить тестирование на IgG через 10-14 дней для выявления специфического иммунного ответа. Тест на антитела выполняется методом ИФА (иммуноферментного анализа), для этого производиться забор венозной крови.

Как записаться?

Для записи на анализы не требуется специального направления. Чтобы оставить заявку и узнать все подробности, необходимо позвонить в колл -центр, и договориться об удобном времени и дате. Тестирование проводиться по предварительной оплате.

Для того, чтобы анализ был точным необходимо:

за 24 часа исключить употребление алкоголя;за 3-4 часа исключить приём пищи, не чистить зубы, не полоскать рот/горло, не пользоваться жевательными резинками, не курить перед анализом минимум 30 минут;за 6 часов до исследования не используйте лекарственные средства для орошения ротоглотки и препараты для рассасывания; непосредственно перед взятием материала не используйте пастилки для освежения дыхания.

Как получить результаты?

Готовность анализов в течении от 3-5х рабочих дней, результаты высылаются на указанную вами электронную почту, либо по желанию – выдаются в клинике.

Важная информация!

Пожалуйста, если у вас наблюдается повышение температуры, кашель, одышка, мышечная боль, слабость и ощущение заложенности в грудной клетке, соблюдайте требования Минздрава РФ, оставайтесь дома и звоните на горячую линию Роспотребнадзора. Если вы беспокоитесь за своё здоровье, но не хотите посещать клинику, вызовите врача на дом.