В Тульской области мошенники пытались продать поддельную картину Шишкина за миллион

В Тульской области мошенники пытались реализовать картину Шишкина. Шедевр живописи оценили в 1 млн рублей и разместили объявление о его продаже на сайте бесплатных объявлений. Последнее заинтересовало оперативников.

Фото: УМВД России по Тульской области

При переговорах с потенциальными покупателями мошенники заявили, что картина является подлинником работы мастера. Хотя понимали, что полотно не соответствует технике работы Шишкина и при этом находится в плохом состоянии.

Мошенников задержали в момент совершения сделки с покупателем, подготовленным полицейскими. Ими оказались безработные 42-летний ранее судимый представитель цыганского этноса, его 21-летний сын с 20-летней сожительницей.

Фото: УМВД России по Тульской области

- Картина направлена на исследование. Проводится процессуальная проверка, в рамках которой будут установлены все детали и обстоятельства происшествия, - сообщили в УМВД России по Тульской области.