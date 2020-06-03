2020-06-03T16:12:13+03:00
Происшествия

В Тульской области мошенники пытались продать поддельную картину Шишкина за миллион

Картина принадлежит кисти неизвестного художника
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Мошенники пытались продать поддельную картину Шишкина за миллион. Фото: УМВД России по Тульской областиМошенники пытались продать поддельную картину Шишкина за миллион. Фото: УМВД России по Тульской области
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В Тульской области мошенники пытались реализовать картину Шишкина. Шедевр живописи оценили в 1 млн рублей и разместили объявление о его продаже на сайте бесплатных объявлений. Последнее заинтересовало оперативников.

Фото: УМВД России по Тульской области

Фото: УМВД России по Тульской области

При переговорах с потенциальными покупателями мошенники заявили, что картина является подлинником работы мастера. Хотя понимали, что полотно не соответствует технике работы Шишкина и при этом находится в плохом состоянии.

Мошенников задержали в момент совершения сделки с покупателем, подготовленным полицейскими. Ими оказались безработные 42-летний ранее судимый представитель цыганского этноса, его 21-летний сын с 20-летней сожительницей.

Фото: УМВД России по Тульской области

Фото: УМВД России по Тульской области

- Картина направлена на исследование. Проводится процессуальная проверка, в рамках которой будут установлены все детали и обстоятельства происшествия, - сообщили в УМВД России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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