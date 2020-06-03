2020-06-03T16:12:13+03:00
Общество

Купальный сезон в Туле откроет семь зон отдыха на реках и водоемах

Ограничения на пляжный и речной отдых продлятся до 15 июня
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Купальный сезон в Туле откроет семь зон отдыха на реках и водоемахКупальный сезон в Туле откроет семь зон отдыха на реках и водоемахФото: материалы пресс-служб
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С 15 июня в Туле снова заработают зоны отдыха. Правда их количество будет ограничено семью местами, которые будут открыты для посещения после снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в регионе.

Так, туляки смогут открыть купальный сезон только с 15 июня. К этому моменту зоны отдыха будут полностью готовы к приему гостей. Отметим, что сейчас водоему Тулы и области проходят проверку на безопасность сотрудниками регионального МЧС - на местах работают водолазы, берутся санитарно-эпидемиологические пробы воды и песка, выполнены акарицидная и дератизационная обработки, завозится песок.

Администрация города Тулы определила перечень мест отдыха населения на водоемах и реках в 2020 году :

- зона отдыха «Хомяковские поляны» (пруд п. Хомяково),

- пляж «Обидимо» (пруд с. Обидимо),

- зона отдыха «Велесов лес» (пруд д. Борщёвка, КФХ база отдыха «Велесов лес»),

- средний пруд на территории ЦПКиО им. П.П. Белоусова,

- зона отдыха на реке Воронке, пляж № 1,

- зона отдыха на реке Воронке, пляж № 2,

- зона отдыха «Ильинка» (пруд д. Крутое).

Купальный сезон в Туле откроет семь зон отдыха на реках и водоемах Фото: материалы пресс-служб

Купальный сезон в Туле откроет семь зон отдыха на реках и водоемахФото: материалы пресс-служб

Так, на пляжах всех перечисленных мест будут подготовлены спасательные посты, которые будут иметь все необходимое для работы - спасательные круги, жилеты, «концы Александрова», комплекты оборудования для спасателей. На постах будут работать специально обученные спасатели и медработники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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