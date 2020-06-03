Александр Лапин стал гостем программы «Новое PROчтение»

Выпуски проекта «Новое PROчтение» выходят по средам на телеканале «БелРос». Помимо обзора книжных новинок двух государств и обсуждения наследия классиков в каждый из них включено интервью об актуальных литературных вопросах и событиях. На этот раз гостем программы стал писатель Александр Лапин. А поводом для беседы - выход сборника «Я верю».

Как отметила ведущая Светлана Зорина, это своеобразный литературный диптих, в котором документальные истории людей об их пути к Богу дополнены рассказом составителя о его собственных духовных исканиях.

- Книга собрана из откликов на мой роман «Святые грешники». Он рассказывает о том, что происходило с нашими соотечественниками в 1990-е годы, потом в 2000-е. Как они воцерковлялись. Какими путями приходили к Богу: четыре главные героя исповедуют разные религии, существующие на территории России, - рассказал Александр Лапин. - После выхода книги читатели стали делиться своими историями. И мы решили: зачем же пропадать искренним человеческим чувствам? Стали собирать эти отклики – сначала, чтобы просто опубликовать в интернете. Но когда таких историй набралось много – объявили конкурс и отобрали те, что представляли наибольший интерес. Главная их ценность - в искренности. Потом я сам сел и написал, как пришел к вере. Так получилась вторая часть. И мы поняли, что получается книга, которая заинтересует многих.

От такой необычной формы взаимодействия писателя и читателей собеседники перешли к обсуждению сотворчества в более высоком смысле – между Богом и человеком. По мнению Александра Лапина, главное для каждого из нас – реализоваться. Не зарыть в землю свой талант – каким бы он ни был. Выполнить собственное предназначение. И помочь в этом может новая религия творчества.

Что же касается собственных творческих планов писателя, то, выпустив в прошлом году роман «Крымский мост», он уже работает над новым большим произведением.