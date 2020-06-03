2020-06-03T11:01:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 3 июня 2020 года составило 3 случая

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 3 июня
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Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 3 июняМы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 3 июняФото: Алексей ФОКИН
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За все время в Тульской области скончались 42 человека с подтверждённым диагнозом COVID-19. В статистику летальных исходов вошли ее 3 случая.

Скончались жители жители Киреевска и Донского. Пациенты в возрасте от 45 до 86 лет скончались от двусторонней пневмонии. Ситуацию осложняли хронические заболевания.

Вместе с тем стало известно о 109 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Еще 116 человек выздоровели от COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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