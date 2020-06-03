Дублер проспекта Ленина в Туле достроят в ноябре

Строительства участков дублера пр-та Ленина в Туле завершат до 1 ноября. Проект позволит автомобилистам выезжать на улицу Рязанская, минуя проспект. Сейчас рабочие выносят коммуникации для снятия технологических ограничений.

Сейчас проспект Ленина – одна из самых загруженных транспортных артерий Тулы. Существующий дублер не справляется с нагрузкой.

Строительство дублера на участке от ул. Вознесенского до ул. Рязанской подразумевает дорогу шириной 6,5 метров с примыканием к существующей автопарковке у здания по пр. Ленина, 127а, а также обустройство тротуара с пешеходным переходом через дублер ул. Рязанской в месте примыкания двух дорог.

Ширина проезжей части на участке от ул. Г. Маргелова до д. 145 по пр. Ленина составит 6,5 метров, также обустроят переезд через трамвайные пути. Вдоль всего участка и трамвайной остановки «Декоративные культуры» предусмотрен тротуар.