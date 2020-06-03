2020-06-03T10:27:37+03:00
Общество

Дублер проспекта Ленина в Туле достроят в ноябре

Автомобилисты смогут выезжать на улицу Рязанскую, минуя проспект
Поделиться:
Дублер проспекта Ленина в Туле достроят в ноябреДублер проспекта Ленина в Туле достроят в ноябреФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Строительства участков дублера пр-та Ленина в Туле завершат до 1 ноября. Проект позволит автомобилистам выезжать на улицу Рязанская, минуя проспект. Сейчас рабочие выносят коммуникации для снятия технологических ограничений.

Сейчас проспект Ленина – одна из самых загруженных транспортных артерий Тулы. Существующий дублер не справляется с нагрузкой.

Строительство дублера на участке от ул. Вознесенского до ул. Рязанской подразумевает дорогу шириной 6,5 метров с примыканием к существующей автопарковке у здания по пр. Ленина, 127а, а также обустройство тротуара с пешеходным переходом через дублер ул. Рязанской в месте примыкания двух дорог.

Ширина проезжей части на участке от ул. Г. Маргелова до д. 145 по пр. Ленина составит 6,5 метров, также обустроят переезд через трамвайные пути. Вдоль всего участка и трамвайной остановки «Декоративные культуры» предусмотрен тротуар.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Мы выиграли суд, но опять всем должны»: семья, забравшая сирот из детдома, никак не разберется с их «горе-наследством»
Скоро исполнится год с момента удочерения, а проблемам конца и края не видно: на родителях висят чужие долги за капремонт, да еще и судебные приставы хотят с ними судиться
Новости 24