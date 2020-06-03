В Тульской области ТЦ откроются в два этапа. Сначала заработает непродовольственная торговля, а позже кинотеатры, точки общепита, детские центры. Об этом говорили на оперативном совещании в правительстве региона.

Владельцев торговых центров уже предупредили, что они могут начать заранее готовиться к открытию с соблюдением всех норм безопасности. До них довели требования и рекомендации главного санитарного врача Тульской области по открытию ТЦ и организации их работы.

Сейчас в торговых центрах работают порядка 37% арендаторов работают – это аптеки, зоомагазины, продовольственные магазины, салоны связи.