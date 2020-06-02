Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 2 июня 2020 года составило 3 случая

За все время в Тульской области скончались 39 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. В статистику летальных исходов вошли ее 3 случая. Скончались жители Щекина, Венева и житель Москвы, который проходил лечение в тульской больнице. Пациенты в возрасте от 51 до 73 лет скончались от двусторонней пневмонии.

Вместе с тем стало известно о 106 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Еще 106 человек выздоровели от COVID-19.