Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 2 июня 2020: диагноз подтвердился у 106 человек
По состоянию на 2 июня в Тульской области коронавирус подтвердился у 106 человек.
Заболели жители Тулы, Донского, Алексинского, Арсеньевского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Ефремовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов.
7 человек могли заразиться в Московской области: одни работают в столичном регионе, другие прибыли оттуда.
Остальные заразились от заболевших ранее. Всех своевременно изолировали.
Таким образом, число заболевших в регионе за все время достигло 4 180 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU