2020-06-02T14:54:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 2 июня 2020: диагноз подтвердился у 106 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тульской области на 2 июня 2020 года
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Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тульской области на 2 июня 2020 годаМы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тульской области на 2 июня 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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По состоянию на 2 июня в Тульской области коронавирус подтвердился у 106 человек.

Заболели жители Тулы, Донского, Алексинского, Арсеньевского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Ефремовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов.

7 человек могли заразиться в Московской области: одни работают в столичном регионе, другие прибыли оттуда.

Остальные заразились от заболевших ранее. Всех своевременно изолировали.

Таким образом, число заболевших в регионе за все время достигло 4 180 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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