2020-06-01T17:42:19+03:00
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Какие организации и места отдыха открываются в Тульской области

Регион планомерно выходит из режима ограничений
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Тульская область планомерно выходит из режима ограниченийТульская область планомерно выходит из режима ограниченийФото: Алексей ФОКИН
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Хорошая новость для тех, кто устал от самоизоляции: некоторые из ограничений перестают действовать с 1 июня. Но при условии соблюдении требований Роспотребнадзора.

Смогут открыться:

летние кафе с открытой верандой,

теннисные, конноспортивные центры,

стрелковые клубы,

центры активного отдыха,

картинговые центры,

магазины и торговые центры площадью до 400 кв. м.,

футбольные поля, мини-футбольные поля, открытые теннисные корты, плоскостные спортсооружения, скейтпарки, воркаут-площадки,

велопрокат,

автошколы,

передвижные торговые объекты по продаже напитков,

солярии.

Работают:

плавательные бассейны,

цветочные магазины,

магазины, площадь которых не превышает 200 квадратных метров,

столовые, буфеты, кафе и другие предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций;

аптеки и аптечные пункты,

кафе и рестораны на доставку,

строительные магазины на доставку,

общественные пространства,

парки,

салоны сотовой связи,

ремонтные мастерские техники,

салоны красоты и парикмахерские,

объекты розничной торговли горюче-смазочными материалами;

объекты розничной торговли, в которых реализуется и осуществляется ремонт средств коррекции зрения и технических средств реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия.

Закрыты:

ночные клубы (дискотеки),

бильярдные,

боулинг,

караоке-клубы,

кинотеатры (кинозалы),

библиотеки,

детские игровые комнаты (игровые залы, игротеки),

детские развлекательные центры,

батутные центры,

квест-комнаты (румы),

фитнес-центры (фитнес-клубы),

развлекательные и досуговые организации (заведения, центры);

организации дополнительного образования,

пляжи и зоны отдыха.

С полным текстом Указа Губернатора можно ознакомиться по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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