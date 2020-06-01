Какие организации и места отдыха открываются в Тульской области
Хорошая новость для тех, кто устал от самоизоляции: некоторые из ограничений перестают действовать с 1 июня. Но при условии соблюдении требований Роспотребнадзора.
Смогут открыться:
летние кафе с открытой верандой,
теннисные, конноспортивные центры,
стрелковые клубы,
центры активного отдыха,
картинговые центры,
магазины и торговые центры площадью до 400 кв. м.,
футбольные поля, мини-футбольные поля, открытые теннисные корты, плоскостные спортсооружения, скейтпарки, воркаут-площадки,
велопрокат,
автошколы,
передвижные торговые объекты по продаже напитков,
солярии.
Работают:
плавательные бассейны,
цветочные магазины,
магазины, площадь которых не превышает 200 квадратных метров,
столовые, буфеты, кафе и другие предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций;
аптеки и аптечные пункты,
кафе и рестораны на доставку,
строительные магазины на доставку,
общественные пространства,
парки,
салоны сотовой связи,
ремонтные мастерские техники,
салоны красоты и парикмахерские,
объекты розничной торговли горюче-смазочными материалами;
объекты розничной торговли, в которых реализуется и осуществляется ремонт средств коррекции зрения и технических средств реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия.
Закрыты:
ночные клубы (дискотеки),
бильярдные,
боулинг,
караоке-клубы,
кинотеатры (кинозалы),
библиотеки,
детские игровые комнаты (игровые залы, игротеки),
детские развлекательные центры,
батутные центры,
квест-комнаты (румы),
фитнес-центры (фитнес-клубы),
развлекательные и досуговые организации (заведения, центры);
организации дополнительного образования,
пляжи и зоны отдыха.
С полным текстом Указа Губернатора можно ознакомиться по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU