Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 1 июня 2020 года составило 12 человек

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По состоянию на 1 июня в Тульской области зафиксированы еще 12 случаев выздоровления от коронавируса. С болезнью справились жители Тулы и других районов области. Все они получили повторные отрицательные результаты тестов на COVID-19.

Общее число выздоровевших от коронавируса в Тульской области достигло 1 815 человек.

Вместе с тем стало известно 113 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки.