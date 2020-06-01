Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 1 июня 2020 года составило 12 человек
Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 1 июня 2020 года
Фото: Архив "КП"
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Фото: Архив "КП"
По состоянию на 1 июня в Тульской области зафиксированы еще 12 случаев выздоровления от коронавируса. С болезнью справились жители Тулы и других районов области. Все они получили повторные отрицательные результаты тестов на COVID-19.
Общее число выздоровевших от коронавируса в Тульской области достигло 1 815 человек.
Вместе с тем стало известно 113 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки.
ИСТОЧНИК KP.RU