2020-06-01T10:39:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 1 июня 2020: диагноз подтвердился у 113 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тульской области на 1 июня 2020 года
Юлия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тульской области на 1 июня 2020 годаМы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тульской области на 1 июня 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

По состоянию на 1 июня в Тульской области коронавирус подтвердился у 113 человек.

Заболели жители Тулы, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Заокского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского, Щекинского, Ясногорского районов и рабочего поселка Новогуровский.

Всех заразившихся своевременно изолировали, они находятся под наблюдением специалистов.

Таким образом, число заболевших в регионе за все время достигло 3 998 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24