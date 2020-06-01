Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 1 июня 2020: диагноз подтвердился у 113 человек
Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тульской области на 1 июня 2020 года
Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тульской области на 1 июня 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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По состоянию на 1 июня в Тульской области коронавирус подтвердился у 113 человек.
Заболели жители Тулы, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Заокского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского, Щекинского, Ясногорского районов и рабочего поселка Новогуровский.
Всех заразившихся своевременно изолировали, они находятся под наблюдением специалистов.
Таким образом, число заболевших в регионе за все время достигло 3 998 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU