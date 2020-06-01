Как в Туле борются с последствиями проливного дождя

Ранее "КП-Тула" сообщала, что 31 мая в городе произошел настоящий потоп.

Дождливые выходные устроили в городе коллапс - затоплен оказался Красноармейский проспект и близлежащие улицы. Машины буквально проезжали по воде, не говоря уже о пешеходах. Очевидцы связывали затопление с забившимися ливневками на Красноармейском.

В администрации Тулы разъяснили ситуацию. Перед началом ливня в городе сформировали дополнительные бригады по обслуживанию ливневой канализации, усилили техническое оснащение бригад, ввели особый режим работы с 5:00 начиная с 29.05. Работают несколько экипажей, оснащённые водооткачивающими помпами и каналопромывочной машиной.

Организовали постоянное взаимодействие с ЕДДС по выявлению и немедленной ликвидации проблемных ситуаций.

- Необходимо отметить, что в настоящий момент вся сеть ливневой канализации города находится в работоспособном состоянии, возможны непродолжительные застои воды на некоторых участках, в виду сверхнормативного количества атмосферных осадков, сообщили в пресс-службе администрации Тулы.