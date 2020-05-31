Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 31 мая 2020 года составило 24 человека

По состоянию на 31 мая в Тульской области зафиксированы еще 24 случая выздоровления от коронавируса. С болезнью справились жители Тулы и других районов области. Все они получили повторные отрицательные результаты тестов на COVID-19.

Общее число выздоровевших от коронавируса в Тульской области достигло 1 803 человека.

Вместе с тем стало известно 104 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки.