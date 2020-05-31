2020-05-31T10:45:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 31 мая 2020: диагноз подтвердился у 104 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тульской области на 31 мая 2020 года
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тульской области на 31 мая 2020 годаМы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тульской области на 31 мая 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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По состоянию на 31 мая в Тульской области коронавирус подтвердился у 104 человек.

Заболели жители Тулы, Алексинского, Арсеньевского, Богородицкого, Веневского, Дубенского, Заокского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского, Щекинского районов и рабочего поселка Новогуровский. 8 заразившихся работают в столичном регионе или прибыли из него, остальные заболели от ранее инфицированных.

Всех заразившихся своевременно изолировали, они находятся под наблюдением специалистов.

Таким образом, число заболевших в регионе за все время достигло 3 885 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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