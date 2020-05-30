Жители Тульской области бьют тревогу: их атаковала мошкара

Фото: соцсети - Елена Шахова

Жители Богородицкого района Тульской области забили тревогу: их атаковала мошкара. Не просто пара насекомых, которых можно устранить специальными средствами, а полчища мошкары, которые заполонили жилые дома, магазины и улицы. Жители утверждают, что нормально жить при таком количестве насекомых невозможно - они пролезают в закрытые окна, кишат на поверхностях.

От насекомых не спасают спреи, "Раптор" и "Дихлофос". В социальных сетях жители делятся способами избавления от мошкары - но кому-то не помогает ни одно средство.

Некоторые объясняют такое количество насекомых теплой зимой. Другие же уверены - всему виной Товарковский сахарный завод, в полях которого остались неубранные кучи свеклы. Над ними-то и кишат мошки. А убирать свеклу с полей никто не спешит.