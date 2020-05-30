В первую неделю лета в Туле по ряду адресов отключат свет

В первую неделю лета, с 1 по 5 июня, часть Тулы останется без света. Электросетевые компании будут проводить ремонт на объектах.

Будут затронуты следующие улицы и дома:

1 июня

с 10-00 до 17.00

- ул. Шухова, 2, 4, 4-а, 4-б, 6, 6-а, 6-б, 10-б, 12, 14, 14-а;

- ул. Маяковского, 1-а, 2-а, 2-б, 2-28 (чётн.), 3-27 (нечётн.);

- ул. Короткая, 1-а, 1-7;

- ул. Крупской, 1-25 (нечётн.), 14-а, 2-14 (чётн.), 1-а, 1-в;

- ул. Кольцова, 3-31 (нечётн.), 2-б, 2-г, 2-д, 1-а, 3-а, 2-24 (чётн.);

- ул. Р. Зорге, 1-9 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 2-г, 2-д, 1-г;

- ул. Каракозова, 65, 66;

- ул. Немцова, 10;

Мясново: ул. Дружбы, 3, 5, 7; Парашютный пр-зд, 9-15 (нечётн.), 2-16 (чётн.), 3, 1-а-з; ул. Тихмянова, 1-а, 1-б, 2-а-г, 10, 12, 4, 6, 16, 2-ж, 9; 16-й пр-зд, 24, 27; 17-й пр-зд, 28, 29, 30; 18-й пр-зд, 66-92 (чётн.), 39-71 (нечётн.), 78-а, 45-б, 51-б, 51-а; 5-й Полюсный пр-зд, 28, 30-а, 32, 51, 35-47 (нечётн.); 7-й Полюсный пр-зд, 47, 49, 51; 6-й пр-зд, 31-40; 4-й Речной пр-зд, 1-10; 3-й Речной пр-зд, 1-11; ул. Речная, 11-16; 12-й пр-зд, 10-19; 11-й пр-зд, 24-40 (чётн.), 21-37 (нечётн.);

- ул. Короткая, 1-а, 1-7;

- ул. Крупской, 1-25 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 14-а;

-ул. Кольцова, 3-31 (нечётн.), 2-а, 2-б, 2-24 (чётн.);

- ул. Маяковского, 2-а, 2-б, 3-а, 2-28 (чётн.), 3-27 (нечётн.);

- ул. Р. Зорге, 1-9 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 1-г;

- ул. Кольцова, 2-е, 19;

- ул. Н. Крупской, 3-25 (нечётн.), 4-14 (чётн.), 14-а

- ул. Шухова, 6, 6-б, 4, 2, 4-б, 4-а, 6-а, 14-а, 10-б, 12, 14;

- ул. Каракозова, 65, 66;

- ул. Маяковского, 1, 1-а, 2, 2-а, 2-б;

- ул. Немцова, 10;

- ул. Кольцова, 1-а, 3-а.

Кроме того с 12.00 до 16.00:

- по ул. Дедиловская, г. Тула будут производиться работы по расчистке трасс от древесно-кустарной растительности;

- с. Высокое будут производиться работы по замене опор.

2 июня

с 10-00 до 17.00

ул. Дульная, 70-124 (чётн.), 57-109 (нечётн.);

ул. Староникитская, 72-108 (чётн.), 81-107 (нечётн.);

ул. П. Алексеева, 2-10 (чётн.);

ул. Оборонная, 80-92 (чётн.), 54-75 (нечётн.), 92-а

ул. Пузакова, 5, 9, 11, 13, 16 - (Торг. Пав-он), 21;

СНТ им. Мичурина "Сплав-3";

Мясново: ул. В. Студёнка, 23-а, 24, 50-а, 59-а, 62-а, 66-а, 63-а, 68-а, 67-а, 21, 26, 34, 38, 40, 42, 48-60, 64-72 (чётн.), 25-67 (нечётн.); ул. Н. Студёнка, 29-63 (нечётн.), 10-60 (чётн.), 37-а, 47-а, 53-а, 53-б, 55-а, 57-а;

Мясново: ул. Привокзальная, 6, 8, 10; ул. В. Студёнка, 69-91 (нечётн.), 78-104 (чётн.), 84-а, 90-а, 71-а, 79-а, 79-б, 85-а; ул. Н. Студёнка, 62-90 (чётн.), 65-83 (нечётн.), 81-а; ул. Громова, 69; 10-й пр-зд, 102, 104, 117, 119, 121, 123; 12-й пр-зд, 61; 25-й пр-зд, 17-49 (нечётн.); 31-й пр-зд, 2-48 (чётн.);

п. 2-й Западный: ул. Крылова, 29-57 (нечётн.), 57-а, 30-52 (чётн.);

ул. Некрасова, 46-58 (чётн.), 58-а, 58-б, 58-в, 58-г;

ул. Пушкина, 1-7 (нечётн.), 4-8 (чётн.);

с 10.00 до 18.00: ул. Макаренко, 2, 4, 6.

Кроме того с 12.00 до 16.00:

- в д. Медведки будут производиться работы по замене силового трансформатора.

- в п. Торхово будут производиться работы по ремонту разъединителя.

Так же ряд работ будет производиться с 12.00 до 18.00 в д. Долгое, п. Иншинский (12 лет октября), л. Раздолки по расчистке трасс от древесно-кустарной растительности;

3 июня

с 10.00 до 13.00: п. Победы: ул. Комсомльская, 1, 2, 4, 6;

с 10.00 до 17.00

п. Бытовки: 1-й Бытовский пр-зд5, 6, 7;

2-й Бытовский пр-зд, 3-41 (нечётн.), 10-а, 11, 17;

3-й Бытовский пр-зд, 8-16 (чётн.);

4-й Бытовский пр-зд, 5-33 (нечётн.), 8-20 (чётн.);

5-й Бытовский пр-зд, 12, 14, 16, 7, 11;

6-й Бытовский пр-зд, 1-10;

7-й Бытовский пр-зд, 17, 19, 33, 43, 53, 55, 21, 23, 27, 29, 31, 41, 51, 1, 7, 9;

ул. Оборонная, 63, 96, 57, 100, 80, 98;

ул. П. Алексеева, 7-49 (нечётн.), 12-62 (чётн.);

ул. Будённого, 45-59 (нечётн.), 72, 58-68 (чётн.), 57-а, 55-а, 64-а;

ул. М. Смирнова, 41-99 (нечётн.), 42-88 (чётн.), 70-а, 93, 93-а;

пер. М. Смирнова, 1-21;

ул. Староникитская, 87;

ул. Станиславского, 10-а, 12, 14, 16, 18, 18-а, 20, 20-а;

ул. Н. Руднева, 49, 50, 52, 54, 54-а, 54-б;

ул. Революции, 37-а, 39;

ул. Дрейера, 33;

ул. Луначарского, 92-126 (чётн.);

ул. Пороховая, 47, 41-а, 3-17 (нечётн.), 2-22 (чётн.), 5-а, 7-а, 9-а, 17-а;

ул. Заварная, 2-24 (чётн.), 1, 11, 4-а, 6-а, 8-а, 8-б, 8-в, 15, 16-б;

пер. Роговский, 7-г, 7-а, 7-б, 7-в, 18-а, 10-б24-30 (чётн.), 1-15 (нечётн.);

ул. Набережная Дрейера, 31;

ул. Штыковая, 2-28 (чётн.), 18-а, 3;

ул. Пирогова, 46-68 (чётн.), 35-а, 33-49 (нечётн.);

ул. Жуковского, 51-69 (нечётн.), 62-82 (чётн.);

ул. Л. Толстого, 74-106 (чётн.);

ул. Гоголевская, 3-41 (нечётн.), 10-54 (чётн.), 54-а, 47, 47-а, 49;

13-й пр-зд, 1-а, 1-б;

12-й пр-зд, 20-44, 20-а-46-а;

ул. Речная, 18-70 (чётн.), 17-67 (нечётн.);

ул. Карпова, 18-26 (чётн.), 21-31 (нечётн.);

Мясново: ул. Привокзальная, 6, 8, 10;

ул. В. Студёнка, 69-91 (нечётн.), 78-104 (чётн.), 84-а, 90-а, 71-а, 79-а, 79-б, 85-а; ул. Н. Студёнка, 62-90 (чётн.), 65-83 (нечётн.), 81-а;

ул. Громова, 69, 40;

пер. Привокзальный, 2-8 9чётн.), 9-а, 11-а, 3-11 (нечётн.);

пер. Кривой, 3-9 (нечётн.), 4, 4-а, 5-а, 7-а, 3-а, 3-б;

ул. Марата, 116;

ул. Гармонная, 117-135 (нечётн.);

ул. Кирова, 71-91 (нечётн.);

ул. Замочная, 92-112 (чётн.);

с 13.00 до 17.00

п. Победы: ул. Комсмольская, 7, 7-а, 8;

ул. Фрунзе, 1, 4;

ул. Володарского, 5, 7, 9.

Кроме того с 12.00 до 15.00 в д. Прудное будут производиться работы по ремонту разъединителя.

Так же ряд работ будет производиться с 12.00 до 16.00

- в д. Жировка по замене опор;

- СНТ «Строитель», СТ «Радуга», СТ «Лесная поляна» по расчистке трасс от древесно-кустарной растительности.

4 июня

с 10.00 до 17.00

ул. Каминского, 31-а;

Скуратовский мкр-н, 5, 5 к. 1;

ул. Станционная, 4;

п. Староовсянниково, 7, 55;

1-й пр-зд, 1;

ул. Декабристов, 111-125 (нечётн.), 131-139 (нечётн.), 158, 164, 129, 160, 162; пер. Докучаева, 1-6;

ул. Докучаева, 30-46 (чётн.), 39-43 (нечётн.), 31, 33, 35, 33-а;

пер. Комарова, 1-6;

пер. Мусоргского, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.);

пр-зд Вильямса, 1, 2, 3;

ул. Мусорского, 8;

ул. Комбайновая, 15, 16, 17, 18;

пер. 2-й Комбайновый, 1-6;

ул. 1-я Песчаная, 18-27;

4-й Песчаный пр-зд, 5;

5-й Песчаный пр-зд, 1, 3, 4, 6, 8;

ул. Революции, 43, 45, 47, 49;

ул. Вересаева, 14;

Новомосковское ш., 2;

ул. Рязанская, 50;

ул. Демидовская, 47;

ул. Октябрьская, 30, 28, 26;

ул. Литейная, 8;

п. Хомяково: ул. Хомяковская, 1, 2; Хомяковский пр-зд;

ул. Волоховская, 1-7 (нечётн.);

1-й Волоховский пр-зд, 1-19 (нечётн.), 3-а, 2, 4;

2-й Волоховский пр-зд, 1-20;

ул. 2-я Волоховская, 1-20;

3-й Волоховский пр-зд, 1-17 (нечётн.), 2-20 (чётн.);

4-й Волоховский пр-зд, 2-18 (чётн.), 1-а, 1-15 (нечётн.);

ул. Овражная, 2-12 (чётн.), 2-а, 2-б, 4-а, 6-а, 8-а, 12-а;

4-й Волоховский переулок;

Мясново: 8-й пр-зд, 2;

9-й пр-зд, 1;

18-й пр-зд, 32-38;

4-й Полюсный пр-зд, 1-21 (нечётн.), 2-28 (чётн.);

ул. Чмутова, 113, 115, 117;

Мясново: 7-й пр-зд, 1-б-е, 2-а-и;

3-й Полюсный пр-зд, 1-20;

18-й пр-зд, 20-26 (чётн.), 13, 15;

ул. Чмутова, 101-111 (нечётн.);

ул. Карпинского, 44-52 (чётн.), 47-61 (нечётн.);

ул. Матросова, 3, 11, 13, 17;

ул. Комарова, 26-34 (чётн.), 23-33 (нечётн.);

ул. Кутузова, 38-60 (чётн.);

ул. Комбайновая, 1;

ул. Докучаева, 2-14 (чётн.), 1-11 (нечётн.);

пр-зд Вильямса, 27-35 (нечётн.), 35-а, 26-36 (чётн.);

п. Восточный, 3-65, 25-а, 23-г, 4-а, 27-а, 29-б, 32-в, 32-а, 36-а, 1, 2, 3, 23-в, 23-б;

п. Северный: ул. Матросова, 2-30;

ул. Челюскинцев, 2-11;

ул. Лазо, 1, 20;

ул. Кирова, 6-а, 2-б, 1-25 (нечётн.), 2-18 (чётн.);

ул. Центральная, 1-11, 29-39 (нечётн.), 8-28 (чётн.), 38, 40, 2;

ул. Набережная, 1-14;

д. Зимаровка.

Кроме того с 12.00 до 16.00:

- в д. Кураково будут производиться работы по замене опор;

- д. Варфоломеево будут производиться работы по перетяжке проводов.

Так же ряд работ будет производиться с 12.00 до 17.00 в д. Китаевка, Петровский, Мыза по расчистке трасс от древесно-кустарной растительности.

5 июня

с 10.00 до 12.00

Мясново: ул. Ярославского, 2-а, 4-28 (чётн.), 15-39 (нечётн.); ул. Карбышева, 2-16 (чётн.);

ул. Окская;

ул. Сафонова, 44-64 (чётн.);

ул. Ярославского, 30-56 (чётн.), 43-83 (нечётн.);

Калужский пер. 1, 1-а;

Мясново: ул. Колхозная, 4-а-14-б, 1;

ул. Казанская, 2;

2-й Лихвинский пр-зд, 21-33 (нечётн.), 22-а;

3-й Лихвинский пр-зд, 19-43 (нечётн.), 41-а, 37-а, 22-42 (чётн.);

ул. Сафонова, 1-23 (нечётн.), 2, 4, 6, 8, 12-а, 22, 24;

ул. Ярославского, 5, 7;

с 10.00 до 17.00

п. Овсянниково: ул. Железнодорожная, 11-24;

2-й пр-зд, 1-10;

ул. Станционная, 2-а, 3, 4;

Скуратовский мкр-н, 5, 5 к. 1;

ул. Рязанская, 50, 9, 52;

Мясново: 8-й пр-зд, 55-б, 55-71 (нечётн.), 54-б, 54-72 (чётн.); ул. Санаторная, 24-56 (чётн.), 5, 7, 9, 9-а, 11, 30, 59;

Одоевское ш., 41-53 (нечётн.), 27-б, 29-а, 31, 33, 37, 21;

2-й Шоссейныё пер., 15-32;

11-й пр-зд, 61-77 (нечётн.), 64-84 (чётн.), 70-а;

12-й пр-зд, 59-73 (нечётн.), 56-66 (чётн.);

Мясново: ул. Санаторная, 56; 13-й пр-зд, 36;

ул. Марата, 102-114 (чётн.);

ул. Благовещенская, 7, 7-а, 8, 9, 10, 12, 18, 8-в;

пер. Черниковский, 2-10 (чётн.), 1, 3;

пер. Благовещенский, 4;

пер. Союзный;

п. Восточный, 3-а, 56-87, 47-а, 47-в, 55-а, 56-а, 72-а, 72-б, 82-а;

д. Тихвинска, 64, 65;

п. Трудовой, 32-62 (чётн.), 31-71 (нечётн.).

Кроме того с 12.00 до 16.00:

- в д. Уваровка будут производиться работы по замене опор;

- д. Варфоломеево будут производиться работы по замене силового трансформатора.

Так же ряд работ будет производиться с 12.00 до 17.00 в д.Мыза по расчистке трасс от древесно-кустарной растительности.