Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 30 мая 2020 года составило три случая
Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Туле на 30 мая 2020 года
Фото: Архив "КП"
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За все время в Тульской области скончались 36 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. 30 мая стало известно о еще 3 летальных исходах от двусторонней полисегментарной пневмонии.
Скончались жители Тулы, Алексина и Арсеньевского района в возрасте от 60 до 76 лет.
Вместе с тем стало известно о 107 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Еще 106 человек выздоровели от COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU