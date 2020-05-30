Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 30 мая 2020 года составило три случая

За все время в Тульской области скончались 36 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. 30 мая стало известно о еще 3 летальных исходах от двусторонней полисегментарной пневмонии.

Скончались жители Тулы, Алексина и Арсеньевского района в возрасте от 60 до 76 лет.

Вместе с тем стало известно о 107 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Еще 106 человек выздоровели от COVID-19.