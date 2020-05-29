2020-05-29T18:55:22+03:00
Общество

Дмитрий Миляев: Котельные города должны быть подготовлены к новому отопительному сезону

29 мая глава администрации Тулы проинспектировал ход профилактических работ на одной из самых крупных котельных областного центра - Фрунзенской. Профилактические работы стартовали 26 мая и закончатся 8 июня
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Дмитрий Миляев: Котельные города должны быть подготовлены к новому отопительному сезонуДмитрий Миляев: Котельные города должны быть подготовлены к новому отопительному сезонуФото: материалы пресс-служб
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Фрунзенская котельная теплом и горячей водой снабжает 149 многоквартирных жилых домов, 11 школ, 17 иных учебных учреждений, 8 детских садов, 9 объектов здравоохранения.

29 мая глава администрации Тулы проинспектировал ход профилактических работ на одной из самых крупных котельных областного центра - Фрунзенской. Фото: материалы пресс-служб

29 мая глава администрации Тулы проинспектировал ход профилактических работ на одной из самых крупных котельных областного центра - Фрунзенской.Фото: материалы пресс-служб

В ходе осмотра котельной генеральный директор АО «Тулатеплосеть» Николай Клейменов рассказал главе городской администрации Дмитрию Миляеву, что 26 и 27 мая были проведены гидравлические испытания тепловых сетей. Выявили 20 повреждений трубопроводов, которые будут устранены в период остановки котельной на профремонт:

Профилактические работы стартовали 26 мая и закончатся 8 июня. Фото: материалы пресс-служб

Профилактические работы стартовали 26 мая и закончатся 8 июня.Фото: материалы пресс-служб

- Ежегодно в плановом порядке проводятся гидравлические испытания тепловых сетей. Это требования Ростехнадзора. Трубы находятся под землей. Мы не можем оценить их состояние кроме как вскрытием. Те порывы, которые мы обнаружили, могли возникнуть в любой момент. А после их обнаружения, они будут устранены. Это дает надежность эксплуатации теплосетей в зимний период.

Фрунзенская котельная теплом и горячей водой снабжает 149 многоквартирных жилых домов, 11 школ, 17 иных учебных учреждений, 8 детских садов, 9 объектов здравоохранения. Фото: материалы пресс-служб

Фрунзенская котельная теплом и горячей водой снабжает 149 многоквартирных жилых домов, 11 школ, 17 иных учебных учреждений, 8 детских садов, 9 объектов здравоохранения.Фото: материалы пресс-служб

Дмитрий Миляев отметил, что профилактические работы в городе стартовали 26 мая, начали их на Фрунзенской котельной. Здесь будут проведены регламентные работы на насосном оборудовании, подвергнуты капитальному ремонту порядка 430 метров ветхих участков тепловых сетей. В целом, по городу, замена сетей составит порядка 40 км. В текущем году на подготовку к новому отопительному сезону будет направлено около 170 млн рублей.

26 и 27 мая были проведены гидравлические испытания тепловых сетей. Фото: материалы пресс-служб

26 и 27 мая были проведены гидравлические испытания тепловых сетей.Фото: материалы пресс-служб

Завершить весь объем запланированных в Туле работ планируется в первых числах сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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29 мая глава администрации Тулы проинспектировал ход профилактических работ на одной из самых крупных котельных областного центра - Фрунзенской. Профилактические работы стартовали 26 мая и закончатся 8 июня
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