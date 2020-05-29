2020-05-29T17:24:45+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тульской области отменили цифровые пропуска

Также отменено требование об обязательной самоизоляции
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В Тульской области отменили цифровые пропускаВ Тульской области отменили цифровые пропускаФото: материалы пресс-служб
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В Тульской области отменили цифровые пропуска. Их больше не нужно оформлять для пересечения границы региона. Также отменено требование об обязательной самоизоляции на 14 дней для въезжающих в регион. Соответствующие дополнения внес в Указ губернатор Алексей Дюмин.

Напомним, цифровые пропуска были обязательны для пересечения границы региона на протяжении месяца. Контролировали их наличие посты полиции на въездах в Тульскую область.

Также с 1 июня начнет действовать еще ряд нововведений. Например, откроются летние кафе с открытой верандой, а также магазины и торговые центры площадью до 400 кв. м. При этом жители Тульской области должны продолжать носить маски в общественных местах и в транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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