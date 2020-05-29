На территории всей Тульской области ввели обязательный "масочный" режим

С 1 июня на территории всей Тульской области вводят обязательный "масочный" режим. Ранее это требование распространялось только на жителей Тулы, Новомосковска, Венёвского, Тепло-Огарёвского, Щёкинского, Заокского и Ясногорского районов. Для остальных районов ношение масок носило рекомендательный характер.

Маски необходимо использовать при нахождении в местах общего пользования (в зданиях, строениях, сооружениях, иных объектах), на всех объектах розничной торговли, в медицинских организациях, общественном транспорте, включая такси, остановочных павильонах (платформах).

При этом требование не касается нахождения на улицах.

Отметим, что в новом Указе, подписанным главой региона, отдельно прописано, как туляки должны носить маски. А именно: средство индивидуальной защиты органов дыхания крепится на переносице, закрывая все органы дыхания.