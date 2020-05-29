В Тульской области с 1 июня откроются летние кафе и ТЦ

С 1 июня в Тульской области снимут ряд ограничений. С этого дня распахнут двери летние кафе с открытой верандой, а также магазины и ТЦ площадью до 400 кв. м.

Для прогулок станут доступны общественные пространства населенных пунктов.

Откроются конноспортивные центры, стрелковые клубы, центры активного отдыха, велопрокаты. Разрешено заниматься спортом на всех плоскостных сооружениях на открытом воздухе. Профессиональные спортсмены возобновят тренировки.

Автошколы смогут проводить практические занятия по вождению. Демонстрационные экзамены и подготовку к ним в учреждениях среднего профессионального образования можно будет проводить в очной форме.

Также смогут начать работу передвижные торговые объекты по продаже напитков и солярии.