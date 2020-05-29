Александр Лапин в эфире программы «Новое PROчтение»: Главное для каждого из нас – реализоваться

Известный писатель, публицист, общественный деятель и главный редактор издательского дома «Свободная пресса» Александр Лапин стал гостем проекта «Новое PROчтение» на телеканале «БелРос». Беседа была посвящена роману писателя «Я верю».

В сборник вошли лучшие истории, присланные читателями - отклики на роман Александра Лапина «Святые грешники». В книге «Я верю» истории людей об их пути к Богу дополнены рассказом писателя о его собственных духовных исканиях.

- После выхода книги читатели стали делиться своими историями. И мы решили: зачем же пропадать искренним человеческим чувствам? Стали собирать эти отклики – сначала, чтобы просто опубликовать в интернете. Но когда таких историй набралось много – объявили конкурс и отобрали те, что представляли наибольший интерес, - рассказал Александр Лапин. - Главная их ценность - в искренности. Потом я сам сел и написал, как пришел к вере. Так получилась вторая часть. И мы поняли, что получается книга, которая заинтересует многих.

В ходе беседы писатель также рассказал, что считает главным для каждого - это возможность реализоваться. По его мнению, нельзя зарывать свой талант в землю, каким бы он ни был. Выполнить собственное предназначение может помочь новая религия творчества.

В завершении интервью писатель рассказал, что уже работает над новым большим произведением.