2020-05-29T11:46:28+03:00
Общество

Сбербанк и Visa объявляют июнь безналичным

Сбербанк и Visa проводят совместную акцию «Безналичный июнь»
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Сбербанк и Visa объявляют июнь безналичнымСбербанк и Visa объявляют июнь безналичным
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Условия акции просты: чтобы принять участие, необходимо оплачивать покупки на сумму от 300 рублей картой Visa Сбербанка и не снимать наличные со своих карт. Акция продлится с 1 по 30 июня 2020 года включительно.

Пятеро участников по итогам акции станут обладателями главного приза и получат по 1 000 000 рублей каждый.

Еженедельно будут определяться 1000 победителей, на их карты будет перечисляться по 3000 рублей.

Каждую неделю случайным образом будут определяться 1000 победителей

Каждую неделю случайным образом будут определяться 1000 победителей

Чтобы принять участие в акции, которая продлится с 1 по 30 июня, необходимо оплачивать покупки на сумму от 300 рублей картой Visa Сбербанка и не снимать наличные со своих карт в этот период.

Каждую неделю случайным образом будут определяться 1000 победителей, которые получат на свои карты по 3000 рублей. По итогам акции пятеро ее участников станут обладателями главного приза и получат по 1 000 000 рублей каждый.

Игорь Ковалев, управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка:

- Безналичная оплата — это не только быстро и удобно, но и наиболее безопасно в текущих условиях. Для многих наших клиентов безналичный образ жизни стал привычен, и для его поддержки мы запускаем акцию "Безналичный июнь": теперь оплата картой, смартфоном или смарт-часами не просто позволяет накопить бонусы СПАСИБО, но и дает шанс выиграть серьезные денежные суммы. Чтобы испытать свою удачу, ничего особенного делать не нужно: достаточно расплачиваться картой и не снимать наличные на протяжении месяца. Чем больше покупок совершит клиент, тем выше его шансы стать одним из победителей акции.

ПАО Сбербанк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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