Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 29 мая 2020 года составило три случая

За все время в Тульской области скончались 33 человека с подтверждённым диагнозом COVID-19. 27 мая стало известно о еще 3 летальных исходах от двусторонней полисегментарной пневмонии.

Скончались жители Тулы, Богородицка и Щекинского района старше 65 лет. У них в анамнезе были тяжелые хронические заболевания.

Вместе с тем стало известно о 112 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Еще 109 человек выздоровели от COVID-19.