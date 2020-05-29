Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 29 мая 2020 года составило три случая
Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Туле на 29 мая 2020 года
Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 29 мая 2020 годаФото: материалы пресс-служб
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За все время в Тульской области скончались 33 человека с подтверждённым диагнозом COVID-19. 27 мая стало известно о еще 3 летальных исходах от двусторонней полисегментарной пневмонии.
Скончались жители Тулы, Богородицка и Щекинского района старше 65 лет. У них в анамнезе были тяжелые хронические заболевания.
Вместе с тем стало известно о 112 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Еще 109 человек выздоровели от COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU