2020-05-29T11:17:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 29 мая 2020: диагноз подтвердился у 112 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тульской области на 29 мая 2020 года
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Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тульской области на 29 мая 2020 годаМы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тульской области на 29 мая 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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По состоянию на 29 мая в Тульской области коронавирус подтвердился у 112 человек.

Заболели жители Тулы, Донского, Новомосковского, Алексинского, Щекинского, Белевского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Дубенского, Ефремовского, Каменского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского и Чернского районов.

Таким образом, число заболевших в регионе за все время достигло 3 644 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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