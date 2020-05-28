2020-05-28T12:10:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Туле на 28 мая 2020 года составило 6 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Туле на 28 мая 2020 года
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Число умерших из-за коронавируса в Туле на 28 мая 2020 года составило 6 человекЧисло умерших из-за коронавируса в Туле на 28 мая 2020 года составило 6 человекФото: Алексей ФОКИН
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Сегодня, 28 мая, стало известно о новых и о новых летальных исходах с подтвержденным коронавирусом. Так, за минувшие сутки в тульских больницах от двусторонней полисегментарной пневмонии скончались 6 пациентов с COVID-19. Их возраст был от 54 лет до 81 года, а у большинства из них в анамнезе были другие сопутствующие заболевания. Так с болезнью так и не смогли справится жители Тулы, Новомосковска, Ефремовского и Чернского районов.

На сегодняшний день, общее количество умерших людей от коронавируса в Тульской области составляет 30 человек.

Однако, есть и хорошие новости. За минувшие сутки еще 107 жителей региона смогли победить коронавирус и были выписаны с отрицательным результатом анализа COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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