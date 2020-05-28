Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 28 мая 2020 года составило 107 человек

Сегодня, 28 мая, стало известно о новых случая выздоровления от коронавирусной инфекциеи. Так, за минувшие сутки еще 107 жителей региона были выписаны с отрицательным результатом анализа COVID-19.

Однако, число заразившихся инфекцией в регионе все же продолжает расти. За минувшие сутки инфекцию подхватили 110 жителей Тульской области. Все они были из г. Тулы, Алексинского, Белевского, Веневского, Воловского, Ефремовского, Заокского, Каменского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Узловского, Чернского, Щекинского районов и рабочего поселка Новогуровский. Все инфицированные своевременно изолированы и находятся под наблюдением медиков.

На сегодняшний день, общее количество выздоровевших людей от коронавируса в Тульской области составляет 1564 человека.