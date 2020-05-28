Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 28 мая 2020: диагноз подтвердился у 110 человек

Сегодня, 28 мая, стало известно о новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Так, за минувшие сутки в области еще у 110 жителей региона подтвердился коронавирус.

В число заболевших вошли жители г. Тулы, Алексинского, Белевского, Веневского, Воловского, Ефремовского, Заокского, Каменского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Узловского, Чернского, Щекинского районов и рабочего поселка Новогуровский. Все инфицированные своевременно изолированы и находятся под наблюдением медиков.

Также, стало известно и о новых летальных исходах. Так, за минувшие сутки в тульских больницах от двусторонней полисегментарной пневмонии скончались 6 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. С болезнью так и не смогли справится жители Тулы, Новомосковска, Ефремовского и Чернского районов. Их возраст был от 54 лет до 81 года, а у большинства из них в анамнезе были другие сопутствующие заболевания.