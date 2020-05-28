2020-05-28T12:10:13+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тульской области могут ввести обязательный "масочный" режим для всех районов

Региональное правительство рассматривает принятие новых ограничительных мер во время пика коронавируса
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Тульской области могут ввести обязательный "масочный" режим для всех райновВ Тульской области могут ввести обязательный "масочный" режим для всех райновФото: Алексей ФОКИН
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Вчера, 27 мая, в правительстве Тульской области обсуждали вопрос о состоянии эпидобстановки в регионе. В ходе совещания, стало известно, что в Тула и область достигли пика заболеваемости коронавирусом. Ежедневно на госпитализацию “уходят” около 100 человек, 40% из них - люди пожилого возраста.

В связи с этим, планируется введение обязательного “масочного” режима по всей территории региона.

Также, опираясь на обстановку по коронавирусу, правительством рассматривается вопрос о продлении либо же снятии ряда ограничительных требований после 1 июня. В частности, будет проработан вопрос о продлении режима самоизоляции для людей 65+.

ИСТОЧНИК KP.RU

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