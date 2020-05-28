В Тульской области наступил пик заболеваемости коронавирусом

На протяжении трех дней в Тульской области фиксируется значимый ежедневный прирост случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В том числе рост заболевших идет и за счет людей в возрасте старше 65 лет и медицинских работников, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом. На данный момент Тульская область подошла к пику заболеваемости. Дальше ожидается постепенное падение числа новых случаев заражения..

Последнее время в регионе ежедневно госпитализируются около 100 человек, из них около 40% - люди старшего возраста. Для помощи тулякам с подтвержденной инфекцией вводятся в эксплуатацию медицинские учреждения - инфекционные госпитали.

На данный момент развернуто 1834 койки в учреждениях Тулы, Алексина, Щекина, Новомосковска и Ефремова. После завершения ремонта готов к открытию второй корпус инфекционного госпиталя на базе областной психиатрической больницы, где развернулись 88 коек. До конца мая месяца завершится работа по развертыванию инфекционного госпиталя на 208 коек в манеже стадиона «Арсенал».