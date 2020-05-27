Купальный сезон в Тульской области: когда откроется и сколько пляжей будет работать

В Тульской области купальный сезон откроется после снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса. Об этом говорили на совещании в ГУ МЧС России по Тульской области.

Готовы к открытию 55 пляжей, 3 открытых бассейна и 3 пляжа в детских оздоровительных лагерях. По состоянию на 27 мая водолазы обследовали 39 мест отдыха.

Региональное спасательное ведомство рекомендовало муниципалитетам продолжать оборудовать пляжи к купальному сезону, а также организовать дополнительные места отдыха на водоемах, чтобы все пляжи смогли начать свою работу сразу после снятия ограничений.

Также на совещании было отмечено, что в ближайшие 2-3 года необходимо увеличить количество обрадованных пляжей во избежание посещения гражданами несанкционированных мест отдыха.