2020-05-27T16:38:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Купальный сезон в Тульской области: когда откроется и сколько пляжей будет работать

Водолазы уже обследовали 39 мест отдыха
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Купальный сезон в Тульской области: когда откроется и сколько пляжей будет работатьКупальный сезон в Тульской области: когда откроется и сколько пляжей будет работатьФото: Алексей ФОКИН
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В Тульской области купальный сезон откроется после снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса. Об этом говорили на совещании в ГУ МЧС России по Тульской области.

Готовы к открытию 55 пляжей, 3 открытых бассейна и 3 пляжа в детских оздоровительных лагерях. По состоянию на 27 мая водолазы обследовали 39 мест отдыха.

Региональное спасательное ведомство рекомендовало муниципалитетам продолжать оборудовать пляжи к купальному сезону, а также организовать дополнительные места отдыха на водоемах, чтобы все пляжи смогли начать свою работу сразу после снятия ограничений.

Также на совещании было отмечено, что в ближайшие 2-3 года необходимо увеличить количество обрадованных пляжей во избежание посещения гражданами несанкционированных мест отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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