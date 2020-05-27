Депутаты гордумы поддержали решение о переименовании Рогожинского парка

Как пояснила начальник управления культуры и туризма администрации города Тулы Татьяна Столярова, на рассмотрение комиссии по историческому наследию и городской топонимии поступило ходатайство министерства природных ресурсов и экологии Тульской области о присвоении наименования элементу планировочной структуры в муниципальном образовании город Тула, расположенному в границах особо охраняемой природной территории регионального значения – памятника природы «Городской парк Рогожинский».

Зону отдыха предлагается назвать «Рогожинский парк культуры и отдыха имени Тульского рабочего полка». Присвоение наименования данному элементу планировочной структуры необходимо для сохранения топонимики, приведения территорий парков к единому наименованию, а также учитывая мнение жителей пос. Рогожинский и ветеранов войны.

– Принятие решения позволит увековечить память о подвигах Тульского рабочего полка, – отметила Ольга Слюсарева. – Символично, что это происходит в год 75-летия Великой Победы, объявленный Годом Памяти и Славы.

Народные избранники поддержали данную инициативу единогласно.

Зону отдыха предлагается назвать «Рогожинский парк культуры и отдыха имени Тульского рабочего полка».Фото: материалы пресс-служб

Также депутатский корпус принял решение об установке памятного знака в честь 75-летия Победы, посвященного родственникам жителей деревни Юрьево – участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Соответствующее ходатайство поступило от ТОС «Деревня Юрьево». Жители осуществят изготовление и установку памятного знака, проведут благоустройство прилегающей территории за счет собственных средств.

На рассмотрение был вынесен вопрос об утверждении состава общественного совета муниципального образования город Тула. Срок полномочий ныне действующего совета истекает, были рассмотрены кандидатуры новых членов – по восемь представителей от Общественной палаты Тульской области, Тульской городской Думы и администрации Тулы. Депутаты поддержали данный проект.

В Туле появятся мемориальные доски выдающимся конструкторам-оружейникам Владимиру Медведеву и Николаю Чукову. С ходатайством об их установке обратилось НПО «СПЛАВ» имени А. Н. Ганичева».

Как поясняют инициаторы, в 2020 году предприятию исполняется 75 лет. За эти годы на «Сплаве» выросла целая плеяда прославленных туляков, династий оружейников. Тысячи сотрудников внесли вклад в разработку и создание новейших образцов военной техники.

Среди создателей и разработчиков реактивных систем залпового огня были Владимир Иванович Медведев и Николай Семенович Чуков. Они прошли путь от рядовых инженеров до заместителей главного конструктора «Сплава», являются авторами большого количества научных работ и изобретений. В 1976 году за создание и организацию серийного производства РСЗО «Ураган» удостоены Государственной премии СССР.

Депутаты единогласно поддержали предложенные проекты решений. Мемориальные доски будут установлены на здании по пр. Ленина, д. 19, где жили конструкторы.

Депутаты также проголосовали за переименование остановки общественного городского транспорта «Театр «Эрмитаж» в «НПО «СПЛАВ». Необходимость переименования вызвана тем, что в настоящее время театр «Эрмитаж» находится на проспекте Ленина, а на ул. Щегловская засека расположено предприятие «СПЛАВ».