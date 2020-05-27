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Сотрудники Сбербанка в Тульской области приобрели технику для инфекционного госпиталя

26 мая состоялась передача 12 ноутбуков, 7 МФУ и 7 сетевых фильтров на общую сумму порядка 1,3 млн руб. в ординаторскую инфекционного госпиталя, расположенного в манеже стадиона «Арсенал»
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Сотрудники Сбербанка в Тульской области приобрели технику для инфекционного госпиталяСотрудники Сбербанка в Тульской области приобрели технику для инфекционного госпиталяФото: материалы пресс-служб
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Средства на приобретение техники были собраны сотрудниками Тульского отделения Сбербанка и сотрудниками бизнес-подразделений Сбербанка (ул. Коминтерна, 31).

В течение двух недель сотрудники Сбербанка на добровольной основе перечисляли личные денежные средства на специально созданный счет. Было собрано почти 1,3 млн рублей. По согласованию с ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина» на эти средства была приобретена компьютерная техника.

В течение двух недель сотрудники Сбербанка на добровольной основе перечисляли личные денежные средства на специально созданный счет. Фото: материалы пресс-служб

В течение двух недель сотрудники Сбербанка на добровольной основе перечисляли личные денежные средства на специально созданный счет.Фото: материалы пресс-служб

Главный врач Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина Ирина Рублевская отметила:

- Сейчас в ординаторской идет дооснащение необходимым оборудованием. Наши социальные партнеры помогли нам приобрести необходимое компьютерное оборудование. Ведь именно здесь врачи и медсестры будут заносить информацию о пациенте в региональную систему здравоохранения. Мы благодарим сотрудников Сбербанка за помощь.

26 мая состоялась передача 12 ноутбуков, 7 МФУ и 7 сетевых фильтров на общую сумму порядка 1,3 млн руб. Фото: материалы пресс-служб

26 мая состоялась передача 12 ноутбуков, 7 МФУ и 7 сетевых фильтров на общую сумму порядка 1,3 млн руб.Фото: материалы пресс-служб

Управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк Сергей Васильевич Ющенко:

- Сейчас непростые времена, и очень важно помогать друг другу. Сотрудники Сбербанка близко к сердцу приняли предложение поддержать медицинских работников, которые находятся на передовой. Уверен, взаимная поддержка и сплоченность позволят нам преодолеть трудные времена. В акции приняли участие 1 537 сотрудников Сбербанка, и я искренне благодарен каждому!

ИСТОЧНИК KP.RU

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