Число умерших из-за коронавируса в Туле на 27 мая 2020 года составило три случая
Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Туле на 27 мая 2020 года
Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Туле на 27 мая 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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За все время в Тульской области скончались 24 человека с подтверждённым диагнозом COVID-19. 27 мая стало известно о еще 3 летальных исходах от двусторонней полисегментарной пневмонии.
Скончались 75-летняя жительница Тулы, 70-летний житель Богородицка и 61-летний житель Щекинского района. У них в анамнезе - патология сердечно-сосудистой системы и онкологические заболевания.
Вместе с тем стало известно о 104 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Еще 154 человека выздоровели от COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU