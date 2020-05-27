Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 27 мая 2020 года составило 154 человека

По состоянию на 27 мая, в Тульской области зафиксированы еще 154 случая выздоровления от коронавируса. С болезнью справились жители Тулы и других районов области. Все они получили повторные отрицательные результаты тестов на COVID-19.

Общее число выздоровевших от коронавируса в Тульской области достигло 1 457 человек.

Вместе с тем стало известно 104 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки.