Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 27 мая 2020 года составило 154 человека
Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 27 мая 2020 года
Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 27 мая 2020 года
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По состоянию на 27 мая, в Тульской области зафиксированы еще 154 случая выздоровления от коронавируса. С болезнью справились жители Тулы и других районов области. Все они получили повторные отрицательные результаты тестов на COVID-19.
Общее число выздоровевших от коронавируса в Тульской области достигло 1 457 человек.
Вместе с тем стало известно 104 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки.
ИСТОЧНИК KP.RU