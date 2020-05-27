Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 27 мая 2020: диагноз подтвердился у 104 человек
По состоянию на 27 мая в Тульской области коронавирус подтвердился у 104 человек.
Заболели жители Тулы, Донского, Заокского, Алексинского, Новомосковского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Дубенского, Ефремовского, Каменского, Кимовского, Киреевского, Одоевского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов.
17 человек могли заразиться в Московской области: одни работают в столичном регионе, другие контактировали с прибывшими оттуда.
Остальные заразились от заболевших ранее. Всех своевременно изолировали.
Таким образом, число заболевших в регионе за все время достигло 3 422 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU