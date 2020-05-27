2020-05-27T10:58:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 27 мая 2020: диагноз подтвердился у 104 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тульской области на 27 мая 2020 года
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Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тульской области на 27 мая 2020 годаМы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тульской области на 27 мая 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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По состоянию на 27 мая в Тульской области коронавирус подтвердился у 104 человек.

Заболели жители Тулы, Донского, Заокского, Алексинского, Новомосковского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Дубенского, Ефремовского, Каменского, Кимовского, Киреевского, Одоевского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов.

17 человек могли заразиться в Московской области: одни работают в столичном регионе, другие контактировали с прибывшими оттуда.

Остальные заразились от заболевших ранее. Всех своевременно изолировали.

Таким образом, число заболевших в регионе за все время достигло 3 422 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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