2020-05-27T10:34:17+03:00
Общество

«YзeлОК», «Липки Рестарт», «Княжеское наследие»: малые города Тульской области благоустроят

Заявки трех городов отправят на Всероссийский конкурс лучших проектов
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«YзeлОК», «Липки Рестарт», «Княжеское наследие»: малые города Тульской области благоустроят«YзeлОК», «Липки Рестарт», «Княжеское наследие»: малые города Тульской области благоустроятФото: материалы пресс-служб
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Малые города Тульской области благоустроят. На Всероссийский конкурс регион представит 3 проекта.

Проект «YзeлОК» подразумевает благоустройство Свиридовского пруда и прилегающей территории в Узловой. Источником вдохновения для создания концепции стал герб города — как узла 3 железнодорожных направлений — на Ряжск, Елец и Тулу.

Зона Свиридовского пруда представляет собой территорию более 5,6 га, в которую входит 8 зон: пруд, Сквер им. Завенягина, пешеходная зона по ул. Трегубова, площадь 50-летия Победы, территория Дворца творчества юных, аллея влюбленных, ландшафтный парк, зона детской площадки. Все 8 соединят в единый архитектурный ансамбль.

Концепция благоустройства Гагаринского парка в г. Плавске получила название «Гагаринский парк. Княжеское наследие».

Парк располагается внутри историко-культурного кластера. Его образуют торговые ряды 1880–1881 гг. Они используются по прямому назначению и сегодня. Рядом с ними находится объект культурного наследия федерального значения: храм Сергия Радонежского 1774 года постройки.

Проект благоустройства Фото: материалы пресс-служб

Проект благоустройстваФото: материалы пресс-служб

Парк основал в середине XVIII века князь С.В. Гагарин (1713–1782). Имение Гагариных в селе Сергиевском стало прообразом Воздвиженского – имения Вронского во второй части романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина». Кроме того, планируется создать благоустроенную тематическую дорожно-тропиночную сеть.

Проект благоустройства парка в Липках назван «Липки Рестарт». Здесь приведут в порядок территорию парка и городскую площадь. Проект предусматривает преобразование фонтана в световую инсталляцию. Также планируется расчистить родник в верхней части пруда и прилегающую территорию, обустроить береговую линию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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