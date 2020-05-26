2020-05-26T13:25:09+03:00
Коронавирус Covid-19

В Туле составили протоколы на нарушителей "масочного" режима

Еще несколько человек ограничились предупреждением [фото, видео]
Поделиться:
В Туле составляют протоколы на нарушителей "масочного" режимаВ Туле составляют протоколы на нарушителей "масочного" режимаФото: Юлия КУЗНЕЦОВА
Изменить размер текста:

26 мая полицейские провели рейд в поселке Косая Гора. Здесь проверили, как работают хозяйствующие субъекты. В частности, продуктовые киоски.

Фото: Юлия КУЗНЕЦОВА

Фото: Юлия КУЗНЕЦОВА

Хозяйка одного из них отметила, что все правила и нормы соблюдены - имеются маски и перчатки, не забывают и о социальной дистанции.

Фото: Юлия КУЗНЕЦОВА

Фото: Юлия КУЗНЕЦОВА

Также полицейские проверили, как в поселке местные жители соблюдают обязательный "масочный" режим. Напомним, помимо Тулы индивидуальные средства защиты должны носить также жители Новомосковска, Венёвского, Тепло-Огарёвского, Щёкинского, Заокского и Ясногорского районов.

Фото: Юлия КУЗНЕЦОВА

Фото: Юлия КУЗНЕЦОВА

Итогом рейда стали 4 протокола на нарушителей. У них не было при себе индивидуальных средств защиты. Еще несколько человек были предупреждены - после беседы с полицейскими они надели маски.

Фото: Юлия КУЗНЕЦОВА

Фото: Юлия КУЗНЕЦОВА

Такие рейды в торговых точках, парках, на улицах городов полицейские проводят регулярно. Накануне сотрудники ведомства провели очередную проверку в общественном транспорте. За отсутствие масок на туляков было составлено 28 протоколов.

Проверка соблюдения масочного режима в Туле.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Тульской области на карантин закрыли 12 домов-интернатов
В Тульской области более 200 добровольцев получат выплаты
В Туле 23 мотоциклиста нарушили ПДД
В Тульской области введут льготы для арендаторов ТЦ
В Тульской области 26 медикам, борющимся с COVID-19, начислят выплаты после жалоб
На территорию тульской колонии пытались перебросить три свертка с телефонами
В Тульской области пенсионер на мопеде и без прав попал в ДТП
1 июня состоится российская премьера триллера «Приди ко мне» и онлайн-встреча с режиссером Малгожатой Шумовской
Более 10 туляков нарушили "масочный" режим
Алексей Дюмин поручил минимизировать сроки выдачи результатов тестов на коронавирус в Тульской области
В Тульскую область не пустили порядка четырех тысяч человек из-за отсутствия электронных пропусков
ДТП на трассе в Тульской области унесло жизни трех человек
В Туле при пожаре в квартире на улице Фучика пострадал человек
Погода в Туле на 26 мая: +16 градусов и дождь
В Туле иномарка влетела в здание
Онлайн-премьера музыкального шоу «Классика в честь Дворцовой» состоится 27 мая в Wink
В Пролетарском округе Тулы снесли ветхие дома
Полицейские проверяют соблюдение "масочного" режима в общественном транспорте Тулы
В Туле обработают более 330 гектаров площадей от борщевика
В Одоеве ликвидировали коммунальную аварию
Мошенник выманил ноутбук у туляка с помощью фейкового онлайн-банка
С 26 мая в части домов Тулы отключат горячую воду
Где жителям Пролетарского округа Тулы набрать воды 27 мая
27 мая Пролетарский округ Тулы останется без воды
В поселке Одоев остались без воды более 600 домов
Студенты медицинских вузов из других регионов работают в инфекционных госпиталях Тульской области
Ольга Слюсарева и Дмитрий Миляев поздравили выпускников Тулы с праздником Последнего звонка