В Туле составили протоколы на нарушителей "масочного" режима

26 мая полицейские провели рейд в поселке Косая Гора. Здесь проверили, как работают хозяйствующие субъекты. В частности, продуктовые киоски.

Фото: Юлия КУЗНЕЦОВА

Хозяйка одного из них отметила, что все правила и нормы соблюдены - имеются маски и перчатки, не забывают и о социальной дистанции.

Фото: Юлия КУЗНЕЦОВА

Также полицейские проверили, как в поселке местные жители соблюдают обязательный "масочный" режим. Напомним, помимо Тулы индивидуальные средства защиты должны носить также жители Новомосковска, Венёвского, Тепло-Огарёвского, Щёкинского, Заокского и Ясногорского районов.

Фото: Юлия КУЗНЕЦОВА

Итогом рейда стали 4 протокола на нарушителей. У них не было при себе индивидуальных средств защиты. Еще несколько человек были предупреждены - после беседы с полицейскими они надели маски.

Фото: Юлия КУЗНЕЦОВА

Такие рейды в торговых точках, парках, на улицах городов полицейские проводят регулярно. Накануне сотрудники ведомства провели очередную проверку в общественном транспорте. За отсутствие масок на туляков было составлено 28 протоколов.