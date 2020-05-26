Число умерших из-за коронавируса в Туле на 26 мая 2020 года составило 21 случай
Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Туле на 26 мая 2020 года
Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Туле на 26 мая 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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За все время в Тульской области скончался 21 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. В статистику летальных исходов вошла смерть 69-летней жительницы Тепло-Огаревского района, о которой сообщалось ранее.
Вместе с тем стало известно о 105 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Еще 96 человек выздоровели от COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU