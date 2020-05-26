2020-05-26T11:32:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Руководитель Роспотребнадзора по Тульской области: "В регионе ориентировочно достигнут пик заболеваемости COVID-19"

От вируса излечились более 1200 человек
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Всего в регионе насчитывается 3 213 лабораторно подтвержденных случаев заболевания. На карантине находятся 1 373 человека. Обследовали на вирус более 60 тысяч жителей области.В Тульской области, по предварительным данным, достигнут пик заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев.

На госпитализации находится 1 421 человек, из них 64 (34 - на ИВЛ) - в реанимации, 424 – на кислородной поддержке. Выздоровели 1 207 человек, в том числе 103 ребенка. Для больных коронавирусом в регионе развернуто 1 834 койки, в том числе коек с кислородом – 922, из них с ИВЛ – 177.

Медицинские работники, относящиеся к группе риска, еженедельно проходят тест на коронавирус. Тульские лаборатории оснащены необходимым оборудованием для исследования на COVID, их мощность увеличена до 2 тысяч исследований в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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