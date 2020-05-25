Для тульских школьников прозвенел последний звонок онлайн

25 мая в тульских школах прошли Последние звонки. Из-за пандемии праздник прошел в онлайн-формате. Учителя, школьники и их родители встретились на электронной платформе, знакомой по дистанционному обучению.

К выпускникам с видеообращением обратился глава региона Алексей Дюмин. Слова напутствия для выпускников прозвучали от директоров школ, учителей и родителей.

Пандемия не помешала выпускникам отметить праздникФото: материалы пресс-служб

Для того чтобы воплотить атмосферу праздника многие школьники заранее смонтировали видеоролики с поздравлениями, записали вокальные и танцевальные номера, разыграли сценки. Кульминацией праздника трансляция фотографий выпускников и пожелания успешно сдать ЕГЭ. Напомним, в этом году сроки итоговой аттестации сдвинулись. Школьники начнут сдавать экзамены после 29 июня.

А в завершении праздника каждый выпускник из дома позвонил в колокольчик и дал свой последний звонок.

Также тульские школьники приняли участие во Всероссийской акции «Последний звонок – 2020». Для них целый день проходит нон-стоп марафон поздравлений с окончанием школы от педагогов и учащихся из всех регионов России.

Отметим, что в Тульской области праздник состоялся более чем для 6 тысяч одиннадцатиклассников и почти 13 тысяч девятиклассников.