Ольга Слюсарева и Дмитрий Миляев: «Комсомольская правда» по праву заслужила высокий авторитет
Уважаемый Павел Владимирович!
Уважаемый коллектив газеты «Комсомольская правда»!
Примите искренние поздравления с 95-летним юбилеем газеты!
«Комсомольская правда» является одним из старейших и уважаемых печатных изданий в нашей стране. За эти десятилетия газета по праву заслужила высокий авторитет среди читателей и профессионального сообщества. Актуальность и широта освещаемых тем, объективность и точность в подаче материала – отличительные черты «Комсомольской правды».
Коллектив тульской редакции – это дружная сплоченная команда, работающая на общий результат. Вы оперативно знакомите читателей с событиями, которые происходят в областном центре и Тульском регионе, являетесь площадкой для обсуждения важных вопросов.
Убеждены, профессионализм, богатый опыт и творческий потенциал ваших сотрудников будут способствовать дальнейшему развитию и процветанию газеты.
Желаем коллективу здоровья, радости и благополучия, изданию – успехов, высоких тиражей, благодарных читателей, всего самого наилучшего!
Глава муниципального образования город Тула
О.А. Слюсарева
Глава администрации
города Тулы
Д.В. Миляев
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