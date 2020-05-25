2020-05-25T16:07:25+03:00
Общество

Ольга Слюсарева и Дмитрий Миляев: «Комсомольская правда» по праву заслужила высокий авторитет

Мэр Тулы и глава администрации города поздравили коллектив газеты с 95-летним юбилеем
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Ольга Слюсарева и Дмитрий Миляев: «Комсомольская правда» по праву заслужила высокий авторитетОльга Слюсарева и Дмитрий Миляев: «Комсомольская правда» по праву заслужила высокий авторитетФото: материалы пресс-служб
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Уважаемый Павел Владимирович!

Уважаемый коллектив газеты «Комсомольская правда»!

Примите искренние поздравления с 95-летним юбилеем газеты!

«Комсомольская правда» является одним из старейших и уважаемых печатных изданий в нашей стране. За эти десятилетия газета по праву заслужила высокий авторитет среди читателей и профессионального сообщества. Актуальность и широта освещаемых тем, объективность и точность в подаче материала – отличительные черты «Комсомольской правды».

Коллектив тульской редакции – это дружная сплоченная команда, работающая на общий результат. Вы оперативно знакомите читателей с событиями, которые происходят в областном центре и Тульском регионе, являетесь площадкой для обсуждения важных вопросов.

Убеждены, профессионализм, богатый опыт и творческий потенциал ваших сотрудников будут способствовать дальнейшему развитию и процветанию газеты.

Желаем коллективу здоровья, радости и благополучия, изданию – успехов, высоких тиражей, благодарных читателей, всего самого наилучшего!

Глава муниципального образования город Тула

О.А. Слюсарева

Глава администрации

города Тулы

Д.В. Миляев

ИСТОЧНИК KP.RU

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