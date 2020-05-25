Депутаты Тульской областной Думы поздравили "Комсомолку" с юбилеем

Уважаемые друзья!

От имени депутатов Тульской областной Думы поздравляю вас с 95-летием газеты «Комсомольская правда»!

Первый номер газеты вышел в свет 24 мая 1925 года. Не просто девять с половиной десятилетий прошли с тех пор, сменились эпохи и поколения, мир стал иным и продолжает меняться буквально у нас на глазах. Но ваше издание живет, развивается, остается интересным самым разным читателям в России и за рубежом. Сегодня «Комсомолка» – это не только газета, но и популярный интернет-портал, многие другие успешные федеральные и региональные проекты.

Неизменными остаются традиции журналистского мастерства. Когда-то автором «Комсомолки» был Владимир Маяковский, в ней публиковались главы романа Александра Фадеева, военкором работал Аркадий Гайдар. И сегодня коллектив издания следует высоким профессиональным стандартам, по праву пользуется уважением и доверием читательской аудитории.

Желаю вам, дорогие друзья, новых творческих успехов, финансовой стабильности и благополучия! Здоровья и счастья, мира и добра вам и вашим близким!

Председатель Тульской областной Думы

Сергей Харитонов.