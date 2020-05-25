Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 25 мая 2020 года составило семь человек

По состоянию на 25 мая, в Тульской области зафиксирован еще 7 случаев выздоровления от коронавируса. С болезнью справились жители Тулы и других районов области. Все они получили повторные отрицательные результаты тестов на COVID-19.

Общее число выздоровевших от коронавируса в Тульской области достигло 1207 человек.

Вместе с тем стало известно 111 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 25 мая 2020: диагноз подтвердился у 111 человек

Всех своевременно изолировали (подробности)