2020-05-25T11:17:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 25 мая 2020: диагноз подтвердился у 111 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тульской области на 25 мая 2020 года
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Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тульской области на 25 мая 2020 годаМы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тульской области на 25 мая 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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По состоянию на 25 мая в Тульской области коронавирус подтвердился у 111 человек.

Заболели жители Тулы, Донского, Новомосковского, Щекинского, Алексинского, Богородицкого, Воловского, Ефремовского, Киреевского, Кимовского, Куркинского, Одоевского, Плавского, Узловского, Чернского и Ясногорского районов.

Всех своевременно изолировали.

Таким образом, число заболевших в регионе за все время достигло 3 213 человек.

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Это жители Тулы и других районов области (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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