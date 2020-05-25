Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 25 мая 2020: диагноз подтвердился у 111 человек

По состоянию на 25 мая в Тульской области коронавирус подтвердился у 111 человек.

Заболели жители Тулы, Донского, Новомосковского, Щекинского, Алексинского, Богородицкого, Воловского, Ефремовского, Киреевского, Кимовского, Куркинского, Одоевского, Плавского, Узловского, Чернского и Ясногорского районов.

Всех своевременно изолировали.

Таким образом, число заболевших в регионе за все время достигло 3 213 человек.

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