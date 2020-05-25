Два отделения областной психиатрической больницы закрыли на карантин. У одной из пациенток подтвердился коронавирус. Ее госпитализировали.

22 мая у других пациентов и сотрудников отделений взяли анализы на COVID-19. Их результаты пока не готовы.

Отделения будут закрыты до получения повторных отрицательных анализов у пациентов и сотрудников. Сейчас здесь проводят противоэпидемические мероприятия.

- Медперсоналу, который контактировал с COVID-положительной пациенткой, начислят соответствующие выплаты, а в случае заражения - и страховые выплаты, - сообщили в региональном минздраве.