2020-05-25T11:15:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Два отделения областной психиатрической больницы закрыли на карантин

У одной из пациенток подтвердился COVID-19
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Два отделения областной психиатрической больницы закрыли на карантинДва отделения областной психиатрической больницы закрыли на карантинФото: Алексей ФОКИН
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Два отделения областной психиатрической больницы закрыли на карантин. У одной из пациенток подтвердился коронавирус. Ее госпитализировали.

22 мая у других пациентов и сотрудников отделений взяли анализы на COVID-19. Их результаты пока не готовы.

Отделения будут закрыты до получения повторных отрицательных анализов у пациентов и сотрудников. Сейчас здесь проводят противоэпидемические мероприятия.

- Медперсоналу, который контактировал с COVID-положительной пациенткой, начислят соответствующие выплаты, а в случае заражения - и страховые выплаты, - сообщили в региональном минздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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