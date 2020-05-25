В общежитии тульского вуза обнаружен коронавирус

У студентки международного факультета ТГПУ им. Л.Н. Толстого подтвердился коронавирус. Ее состояние медики оценивают как удовлетворительное, угрозы для жизни нет.

После этого администрация вуза на строгий карантин отправила 5 человек. Эти люди непосредственно контактировали с заболевшей девушкой. Весь этаж общежития находится в повышенном режиме самоизоляции.

- Студентам оказывается всесторонняя помощь и поддержка: организовано бесплатное питание, обеспечивается доставка питьевой воды, приобретаются необходимые бытовые принадлежности, - сообщили в ТГПУ им. Л.Н. Толстого.

Члены ректората создали волонтерский корпус. Деканы и представители администрации вуза контролируют порядок соблюдения профилактических норм в общежитии, мониторят состояние здоровья студентов, оперативно реагируют на любые поступающие жалобы.