Число умерших из-за коронавируса в Туле на 24 мая 2020 года составило один случай

За минувшие сутки стало известно, что в тульской больнице скончалась 69-летняя жительница Тепло-Огаревского района. У женщины был подтвержден COVID-19. Пациентка поступила в стационар в тяжелом состоянии, а в ее анамнезе – патология сердечно-сосудистой системы. Пациентка скончалась от двусторонней полисегментарной пневмонии.

По данным на 24 мая в Тульской области зарегистрировано 97 новых случаев заражения коронавирусом. В число заболевших вошли жители г. Тулы, г. Донского, Алексинского, Белевского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Ефремовского, Заокского, Каменского, Кимовского, Новомосковского, Плавского, Узловского, Щекинского, Ясногорского районов и рабочего поселка Новогуровский.

Все заразившиеся были своевременно изолированы и находятся под медицинским наблюдением.