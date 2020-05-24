Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 24 мая 2020 года составило 18 человек

По данным оперативного штаба, на 24 мая за минувшие сутки после лечения от коронавируса было выписано еще 18 жителей Тулы и области. Туляки узнали о своей победе над болезнью после пришедших отрицательных результатов анализов на коронавирус.

Также, по данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 97 новых случаев заражения коронавирусом. В число заболевших вошли жители г. Тулы, г. Донского, Алексинского, Белевского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Ефремовского, Заокского, Каменского, Кимовского, Новомосковского, Плавского, Узловского, Щекинского, Ясногорского районов и рабочего поселка Новогуровский.

Все заразившиеся были своевременно изолированы и находятся под медицинским наблюдением.